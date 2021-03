Elevii de clasa a VIII-a au susținut prima probă a Simulării Evaluării Naționale Dupa finalizarea cu succes a simularilor pentru probele scrise ale Examenului de Bacalaureat, pe data de 28 martie, elevii de clasa a VIII-a și-au testat cunoștințele și abilitațile de lucru, dobandite in timp, in cadrul simularii Evaluarii Naționale 2021. Simularea este organizata la nivel național și reprezinta o radiografie de etapa in pregatirea tinerilor, menita sa transmita acestora, dar și parinților sau cadrelor didactice, din timp, nivelul și eficiența achizițiilor elevilor, in vederea susținerii unui important examen din viața lor. Sunt urmarite in egala masura familiarizarea elevilor… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

