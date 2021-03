Elevii așteaptă lămuriri de la Ministerul Educației Elevii așteapta lamuriri de la Ministerul Educației. Ei vor sa afle cat mai repede cum se va face rotația intre cei care merg fizic la școala și cei care stau acasa, in online. Este vorba de elevii claselor a VIII-a și a XII-a. Consiliul Național al Elevilor atrage atenția ca ordinul comun al Ministerelor Educației... View Article Citeste articolul mai departe pe virginradio.ro…

