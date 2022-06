Elevi din cadrul Şcolii Militare ,,Petru Rareș” Fălticeni, în practică la Jandarmeria bistrițeană Unsprezece elevi din cadrul Scolii Militare ,,Petru Rareș” Falticeni desfașoara in aceasta perioada un nou stagiu de practica in cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bistrița-Nasaud. Elevii aflați in pregatire practica sunt din Bistrița-Nasaud și au fost admiși in urma sesiunii septembrie-octombrie 2021. Astfel, in perioada 06 iunie – 29 iulie, cei 11 elevi desfașoara o noua etapa a stagiului de practica in cadrul structurilor de ordine publica, in cadrul Detașamentului 1 Jandarmi Mobil Bistrița, Grupei de Supraveghere și Intervenție Nasaud și la posturile montane Rodna și Piatra-Fantanele.Viitorii… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

