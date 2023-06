Elevi din 17 județe se întrec pentru „Trofeul Coresi” Cea de-a XXIV-a ediție a Concursului Național de Educație Rutiera “TROFEUL CORESI” se desfașoara in perioada 9-11 iunie la Școala Gimnaziala “Coresi” din Targoviște. Proiectul educativ inițiat in anul 1997 pentru formarea deprinderilor elevilor de a conduce bicicletele pe drumurile publice, de a se deplasa in siguranța in calitate de pietoni, dar și de a cunoaște regulile de circulație, obiectivul fiind acela de a preveni victimizarea tinerilor prin implicarea in accidente de circulație. La competiție participa 23 de echipe de la unitați de invațamant din ciclul primar sau gimnazial din județele… Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

Sursa articol si foto: gazetadambovitei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii județeni au aprobat in ședința ordinara din 31 mai proiectul care prevede instituirea de restricții de circulație pe podul situat pe raul Lapuș, km 0+820 pe DJ 171C, localitatea Rogoz, pentru vehiculele rutiere cu masa mai mare de 7,5 t/osie și restricționarea vitezei la 30 km/ora. ”Administratorul…

- Școala Gimnaziala „Prof. Paul Banica” Targoviște a fost distinsa cu eTwinning School Label 2023-2024. Incepand din acest an, unitatea de invațamant se afla pe lista școlilor de pe Platforma Europeana ESEP și poarta eticheta de școala eTwinning. Acest certificat incadreaza școala din Targoviște intr-o…

- ”Joi, 25.05.2023, in urma finalizarii procesului de evaluare a ofertei depuse, CNAIR a comunicat rezultatul procedurii de atribuire a contractului de proiectare si executie «Modernizare DN71 Baldana – Targoviste – Sinaia, km. 0+000 – km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie si km. 51+041 – km. 109+905…

- Aceasta este deviza sub care s-a desfașurat astazi, la Școala Gimnaziala "Matei Basarab" din Targoviște o competiție de amploare ce a reunit peste 240 elevi și 20 cadre didactice din 15 unitați școlare gimnaziale. Competiția a avut doua componente: una sportiva - diverse probe de indemanare, forța și…

- RESTRICȚII DE CIRCULAȚIE in intervalul orar 17:00-23:00, vineri, 19 mai, in zona stadionului „Eugen Popescu”, intrucat in municipiul Targoviște vor fi intreprinse activitați circumscrise meciului de fotbal, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița vor fi prezenți la datorie,…

- „Familia este prima scoala, iar scoala este a doua familie.”Proiectul educativ Ziua portilor deschise realizata pentru a promova oferta educationala a scolii in randul prescolarilor, cu scopul de a se familiariza cu locatia, cu dna invatatoare, a avut loc azi la Scoala Gimnaziala „Gheorghe Lazar” Zalau.Cei…

- Preșcolarii de la Gradinița ”Raza de Soare” din Targoviște, au invațat despre cele mai importante reguli de circulație, pentru a nu deveni victime ale unor accidente rutiere. Cu ajutorul laboratorului și a covorului de educație rutiera, cei mici au invațat sa traverseze strada și semnificația indicatoarelor…

- Fosta capitala a Țarii Romanești gazduiește cea de-a XVI-a ediție a Olimpiadei Naționale de Pregatire Sportiva Teoretica, ce va avea loc in perioada 19-22 aprilie 2023. In aceasta seara, a avut loc, in sala Cinematografului Independența, festivitata de deschidere a competiției, cu participarea oficialitaților,…