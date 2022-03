Elev de clasa a zecea, reţinut după ce a lovit doi profesori pe holul şcolii Un tanar de 17 ani, elev in clasa a zecea la un liceu din Adjud, judetul Vrancea, a fost retinut, miercuri, dupa ce a lovit doi profesori, in timpul unui conflict spontan izbucnit pe holul scolii. Conform IPJ Vrancea, politistii din cadrul Politiei Municipiului Adjud au fost sesizati de unul dintre profesorii agresati, care le-a spus ca, in timp ce se afla pe holul unitatii de invatamant, pe fondul unui conflict spontan, a fost lovit in zona spatelui, iar un alt profesor a fost lovit in zona fetei, de catre un elev, in varsta de 17 ani, din clasa a X-a. Politistii din cadrul Biroului Siguranta… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

