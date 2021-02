Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul DNA a cerut, la Curtea de Apel București (CAB), o pedeapsa de 12 ani de inchisoare plus spor pentru Elena Udrea in dosarul penal privind finanțarea campaniei electorale din 2009, in care fosta ministra PDL este acuzata de spalare de bani și instigare la luare de mita.In cazul Ioanei Basescu,…

- Elena Udrea poate afla astazi sentința in dosarul campaniei prezidențiale din 2009. Procurorii DNA au cerut 12 ani de inchisoare pentru fosta șefa de la Turism, iar pentru Ioana Basescu, fiica lui Traian Basescu, au cerut 15 ani de inchisoare. „Se poate da verdictul azi, dar poate fi și o amanare”,…

- Procurorul DNA a cerut, la Curtea de Apel București (CAB), o pedeapsa de 12 ani de inchisoare plus spor pentru Elena Udrea in dosarul penal privind finanțarea campaniei electorale din 2009, in care fosta ministra PDL este acuzata de spalare de bani și instigare la luare de mita.In cazul Ioanei Basescu,…

- Curtea de Apel București ar putea da, marți, un prim verdict in dosarul de mare corupție in care sunt judecate Elena Udrea, fost ministru al Dezvolatrii și Turismului, fiica fostului președinte al Romaniei, Traian Basescu, Ioana, dar și fostul președinte al CJ Tulcea, Victor Tarhon și alte persoane,…

- Procurorul de ședința de la DNA a solicitat Curții de Apel București condamnarea Elenei Udrea la 12 ani de inchisoare in dosarul finanțarii campaniei din 2009. Elena Udrea a reacționat pe Facebook și a spus ca pedeapsa este mult prea mare, precizand ca nimeni nu a luat niciun ban. “Cred ca daca o omoram…

- Elena Udrea a afirmat, dupa ce un procuror a solicitat la Curtea de Apel Bucuresti sa fie condamnata la 12 ani inchisoare in dosarul finantarii campaniei electorale de la alegerile prezidentiale din 2009, ca avea sanse ca DNA sa ceara o pedeapsa mai mica daca "o omora pe Kovesi". Fostul ministru al…

- Procurorul DNA a cerut, la Curtea de Apel București, o pedeapsa de 12 ani de inchisoare plus spor pentru Elena Udrea in dosarul privind finanțarea campaniei electorale din 2009, in care este acuzata de spalare de bani și instigare la luare de mita, informeaza G4media.Procurorul DNA a cerut pedeapsa…

- Alerta a fost data in urma unui apel primit la 112, in jurul orei 10:40. Un barbat a anunțat ca in cladire a fost amplasat un dispozitiv exploziv. In Palatul de Justiție funcționeaza doua instanțe, Curtea de Apel București și Judecatoria Sectorului 5. Toate persoanele aflate in cladire au fost evacuate.…