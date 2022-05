Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casație și Justiție au decis sa amane cererea depusa de fostul ministru pentru suspendarea pedepsei de șase ani cu executare, pedeapsa primita in Dosarul Gala Bute. Udrea a cerut sa fie audiata in Romania personal, nu prin videoconferința, insa a absentat de la proces,…

- Elena Udrea va fi prezenta insa la Curtea de Apel din Sofia, unde are termen contestația depusa la masura reținerii ei decise de judecatorii bulgari, in baza mandatului european de arestare emis de autoritațile romane. Elena Udrea a fost adusa de la Blagoevgrad la Sofia pentru a fi prezenta azi, la…

- Judecatorii bulgari au cerut autoritatilor romane informatii despre inchisoarea in care a stat Elena Udrea in Romania, dupa ce avocații acesteia au susținut ca Udrea a fost amenințata cu moartea in inchisoare. Urmatorul termen de judecata a fost stabilit pentru 19 aprilie, la ora 14.30, potrivit Antena…

- Update: Poliția a ajuns acasa la Elena Udrea. Dupa proceduri aceștia o vor lua și o vor duce la penitenciar.Inalta Curte de Casație și Justiție a decis joi ce se intampla in perioada urmatoare in procesul in care Elena Udrea este condamnata definitv la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si…

- Completul de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casație și Justitie a respins azi contestațiile in anulare formulate in dosarul „Gala Bute”. Elena Udrea, Rudel Obreja și Tudor Breazu, trimiși in judecata de DNA in aprilie 2015, vor trebui sa execute pedepsele cu inchisoarea primite in 2018. Figura…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a decis joi ce se intampla in perioada urmatoare in procesul in care Elena Udrea este condamnata definitv la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu. Decizia este definitiva: Elena Udrea este condamnata la 6 ani de inchisoare in dosarul Gala…

- Inalta Curte de Casație și Justiție va decide, astazi, ce se va intampla cu procesul in care Elena Udrea este condamnata definitv la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu. Reamintim ca, inițial, DNA a cerut rejudecarea dosarului pentru ca toți cei implicați sa primeasca pedepse…