- "Am fost și eu surprinsa cand am vazut știrile. Trebuie sa așteptam sa se pronunțe instanța. La nivel uman imi pare rau de oricine se alfa intr-o astfel de situație, fie ca este coleg cu mine sau nu", a spus Primarul Capitalei, la Antena 3. Potrivit Gabrielei Firea, ancheta va stabili ce se…

- "Sper ca este nevinovata, ca este o inscenare. Imi doresc pentru ea pentru ca am apreciat-o ca ministru al Sanatatii", a declarat Elena Udrea, prezenta la un eveniment sportiv caritabil. Fostul ministru al Sanatatii Sorina Pintea, acuzata de luare de mita, a primit mandat de arestare pentru 30 de zile,…

- Elena Udrea a declarat duminica despre Sorina Pintea, aflata in arest preventiv sub acuzatia de luare de mita, ca spera ca este nevinovata, ca este o inscenare, precizand ca a apreciat-o ca ministru al Sanatatii.

- Elena Udrea, fost ministru al Turismului, vine cu un mesaj surpriza pentru Sorina Pintea, dupa ce ex-ministrul Sanatații a ajuns in arest. Procurorii DNA o acuza pe Pintea de luare de mita, insa Udrea, care are probleme penale mai vechi, este sceptica privind veridicitatea acuzațiilor.Citește…

- In cadrul emisiunii "Editie Speciala", Liviu Pop a vorbit despre scandalul in urma caruia Sorina Pintea a fost arestata preventiv pentru 30 de zile pentru luare de mita- "Am spus-o atunci cand la ora 13-14 am aflat de implicarea mea. Nu am nici un amestec. Regret ce se intampla. Cred in prezumtia…

- Tribunalul Bucuresti a decis sambata seara arestarea preventiva pentru 30 de zile a Sorinei Pintea in dosarul in care este acuzata de luare de mita. Sambata dimineata, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie…

- Tribunalul Bucuresti a admis sambata seara cererea DNA de arestare preventiva a Sorinei Pintea, fost ministru al Sanatatii, acuzata de luare de mita.Decizia poate fi contestata la Curtea de Apel Bucuresti. Stire in curs de actualizare.

- „De orice pot fi acuzata, insa de coruptie nu”, a spus Sorina Pintea, fost ministru al Sanatatii, actual manager al Spitalului Judetean de Urgenta „Dr. Constantin Opris” Baia Mare, dupa ancheta demarata de Directia Nationala Anticoruptie (DNA). In timp ce la nivel central unii se screm sa formeze guvern…