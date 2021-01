Stiri pe aceeasi tema

- Un procuror al Direcției Naționale Anticorupție a cerut, marti, la Curtea de Apel Bucuresti, condamnarea Elenei Udrea pentru doua fapte de instigare la luare de mita si ale cinci de spalare de bani. In plus, procurorul a solicitat 15 ani de inchisoare pentru Ioana Basescu, fiica lui Traian Basescu,…

- Un procuror DNA a cerut, marti, la Curtea de Apel Bucuresti, condamnarea Elenei Udrea la 12 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de instigare la luare de mita (doua fapte) si spalare a banilor (cinci fapte) in dosarul finantarii campaniei electorale de la alegerile prezidentiale din 2009.…

