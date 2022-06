Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea a anuntat ca a sesizat CSM „pentru a cerceta o situatie socanta, si este posibil si foarte probabil sa explice cum s-a luat decizia ICCJ din 7 aprilie, prin care intr-un mod ilegal si complet abuziv, cu incalcarea deciziei 685/2018 a CCR, mi s-a respins Contestatia

- Elena Udrea a anuntat ca a sesizat CSM pentru a cerceta amanarea cu cateva ore a solutiei ICCJ din 7 aprilie, prin care au respins Contestatia sa in Anulare din dosarul Gala Bute, hotarare despre care spune ca incalca decizia 685/2018 a CCR. Fostul ministru acuza ca motivul ar fi amenintarea unuia dintre…

- Elena Udrea a anuntat ca a sesizat CSM pentru a cerceta amanarea cu cateva ore a solutiei ICCJ din 7 aprilie, prin care au respins Contestatia sa in Anulare din dosarul Gala Bute, hotarare despre care spune ca incalca decizia 685/2018 a CCR. Fostul ministru acuza ca motivul ar fi amenintarea unuia dintre…

- In așteptarea transferului din Bulgaria la Penitenciarul Targșor, fostul ministru al Turismului a anunțat, luni, intr-o postare pe Facebook, ca a sesizat Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) pentru a verifica daca s-au facut presiuni asupra judecatorilor care au decis condamnarea definita la 6 ani…

- Elena Udrea susține ca a sesizat CSM. Ea cere sa se faca verificari in cazul unui judecator, care ar fi fost amenințat. „Prin presiunile asupra a cel puțin 2 judecatori, s-a obținut nu doar arestarea mea, care este evident ca este o miza uriașa pentru cineva, dar s-a obținut și schimbarea majoritații…

- Fostul ministru al dezvoltarii si turismului, Elena Udrea a atacat la CSM, decizia prin care a fost condamnata la 6 ani de inchisoare in dosarul "Gala Bute".Reamintesc ca doar mie, doar in acest dosar, contestatia mea si a celorlalti doi Obreja si Breazu au fost respinse, iar in toate celelalte dosare…

- Elena Udrea se intoarce la inchisoare! Sau cel putin asa ar trebui Judecatorii de la Instanța Suprema i-au respins contestatia in anulare formulata la decizia de condamnare in dosarul Gala Bute, care prevedea 6 ani de inchisoare pentru fostul ministru al Turismului. ICCJ a respins contestația in anulare,…

- Elena Udrea, condamnata definitiv de instanta suprema, in iunie 2018, la 6 ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu in dosarul Gala Bute trebuie sa execute pedeapsa, a decis joi Inalta Curte de Casatie si Justitie. Instanta suprema a respins, astfel, contestatia in anulare formulata…