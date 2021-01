Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Dezvoltarii Regionale și Turismului la data faptelor, Elena Udrea a primuit rezultatul testului aseara, a confirmat avocatul sau, Veronel Radulescu. Udrea a fost trimisa in judecata de procurorii DNA in 2017 pentru instigate la luare de mita și spalare a banilor. In dosar mai sunt…

- Elena Udrea s-a infectat cu COVID 19 și ar fi aflat acest lucru joi seara, chiar inaintea ultimului termen din procesul in care este judecata pentru corupție la Curtea de Apel București, programat pentru vineri dimineața.

- Institutul Național de Sanatate Publica a actualizat, luni, definitiile de caz pentru coronavirus. Noile reguli prevad 14 categorii de persoane care trebuie testate. Persoanele instituționalizate asimptomatice trebuie testate de doua sau patru ori pe luna. INSP considera caz suspect orice persoana cu…

- Un preot a postat pe contul sau de Facebook o decizie judecatoreasca recenta care stabilește ca ilegala limitarea libertaților religioase. Mai exact, este ilegal ca “Organizarea de sarbatori religioase este permisa numai cu participarea persoanele care au domiciliul sau reședința in localitatea unde…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis definitiv, miercuri, incetarea procesului penal impotriva omului de afaceri Claudiu Florica si a fostului jucator de tenis Dinu Pescariu, pentru savarsirea infractiunii de spalare a banilor in dosarul Microsoft, deoarece faptele de care erau acuzati s-au prescris, relateaza…

- Crinuta Dumitrean, fosta sefa a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP), a fost condamnata vineri de Curtea de Apel Bucuresti la 6 ani si 3 luni inchisoare cu executare, intr-un dosar in care este acuzata de DNA ca a primit o mita de 400.000 euro de la omul de afaceri Horia Simu,…

- Președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dincu, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Dincu – care deschide lista candidaților PSD pentru Senat, la Cluj – este asimptomatic și s-a izolat acasa. „Vasile (Dincu – n.r.) a primit ieri (luni – n.r.) testul si este confirmat pozitiv. Nu se simte…

- Ministrul Sanatații a declarat, la Digi24, ca medicul erou de la Piatra Neamț, Catalin Denciu este in stare grava, in Belgia i s-a facut dializa. Inainte de a fi transferat in Belgia, i s-a facut un test COVID, iar acesta a fost pozitiv, deși mai fusese infectat in primavara. Nelu Tataru și-a cerut…