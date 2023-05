Stiri pe aceeasi tema

- Lidia Buble trece prin momente cumplite, dupa ce instanțele de judecata i-au dat sentința in cazul mituirii celor doi agenți de poliție rutiera in timpul pandemiei. Artista s-a ales cu un an de suspendare. Vineri, 5 mai, cantareata Lidia Buble a fost condamnata definitiv de Curtea de Apel Bucuresti…

- O cunoscuta artista de la noi s-a trezit cu ursul la ușa! Cantareața a povestit, in cadrul unei intervenții la Antena Stars, cum a reacționat cand a dat nas in nas cu animalul. Acum ii e frica sa mai iasa singura din locuința.

- Sambata, 4 martie, fiica cea mica a Andreei Balan și a lui George Burcea, care sunt divorțați, a implinit patru ani. Cei doi parinți au sarbatorit-o separat pe micuța, i-au facut doua petreceri fastuoase, cu surprize, tort și personajele ei preferate din desenele animate. Andreea Balan, pe Instagram,…

- Sorin Bontea și-a sarbatorit ziua de naștere, iar juratul de la Chefi la cuțite a fost sarbatorit așa cum se cuvine de toți cei dragi. Sorin Bontea a implinit 53 de ani și bucatarul le-a mulțumit tuturor celor care i-au transmis numeroase urari, dar și celor care au fost prezenți pentru a-i face o surpriza.

- Georgiana Lobonț i-a dat replica lui Armin Nicoara la Antena Stars, dupa ce artistul a spus ca nașa lui nu ii mai raspunde la telefon și ar fi suparata pe el de la scandalul divorțului. Cantareața neaga orice suparare inte ei doi, in ciuda faptului ca a ales sa nu-i mai raspunda la mesaje.

- Andreea Balan a avut parte de o surpriza de proporții in ediția trecuta America Express, atunci cand producatorii i-au oferit cu un cadou cu totul special de ziua ei de naștere. Cantareața nu și-a putut stapani lacrimile, iar momentul a ramas in memoria tuturor. Acum, Andreea Balan a facut dezvaluiri…

- Este zi de sarbatoare in familia Lis, caci Oana il sarbatorește azi pe Viorel, care a implinit 80 de ani. Cei doi a intrat in direct la Antena Stars, iar vedeta a ținut sa-i transmist un mesaj special soțului ei, din care nu a lipsit doza de umor.