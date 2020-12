Stiri pe aceeasi tema

- Elena Basescu, candidat PMP pentru Camera Deputaților (sursa foto: Facebook) Doamna Basescu, suntem pe ultima suta de metri a campaniei pentru alegerile parlamentare. De ce ar trebui sa voteze constantenii Partidul Miscarea Populara? E.B.: Avem cea mai buna echipa, atat la nivel national, cat si la…

- Partidul Miscarea Populara organizeaza astazi, 18 noiembrie, o conferinta de presa sustinuta de Ioana Constantin, secretar general adjunct, Elena Basescu, candidat la Camera Deputatilor si Claudiu Iorga Palaz, candidat la Senatul Romaniei.Tema discutiei o reprezinta alegerilor parlamentare.Claudiu Palaz…

- Fostul președinte, in prezent europarlamentar PMP, susține ca nu are nicio implicare in faptul ca Elena Basescu a ajuns sa candideze la parlamentare. Fiica sa a fost solicitata de partid iar el pur și simplu „n-a mai impiedicat-o”. In data de 15 octombrie, filiala PMP Constanța anunța validarea listelor…

- Elena Basescu, fiica cea mica a fostului președinte Traian Basescu, a anunțat ca va candida pentru un mandat de deputat din partea PMP Constanța. Ea spune ca va promova in Parlament interesele familiilor monoparentale. „Am decis sa accept candidatura, am decis sa accept un post de deputat, sa fiu candidata…

- Elena Basescu, fiica cea mica a fostului președinte Traian Basescu, va candida din partea PMP pentru un loc de deputat la Constanța. Ea susține ca va promova în Parlament interesele familiilor monoparentale, spunând ca, prin rolul ei de mama singura a trei copii, a capatat "o dimensiune…

- Fata cea mica a fostului președinte Traian Basescu, Elena Basescu, va deschide lista PMP Constanța la alegerile parlamentare. Anunțul a fost facut de organizația județeana, printr-un comunicat de presa.

- Elena Basescu, fiica fostului președinte Traian Basescu, este capul listei PMP Constanța pentru Camera Deputaților la alegerile parlamentare, anunța partidul intr-un comunicat de presa. Listele au fost semnate de președintele partidului, Eugen Tomac, și vor fi depuse la Biroul Electoral. NU va programați…

- Elena Basescu, fiica fostului președinte Traian Basescu, este capul listei PMP Constanța pentru Camera Deputaților la alegerile parlamentare, anunța partidul intr-un comunicat de presa. Listele au fost semnate de președintele partidului, Eugen Tomac, și vor fi depuse la Biroul Electoral. Elena Basescu…