Stiri pe aceeasi tema

- Cu mai puțin de doua luni inainte de intalnirea atat de mult așteptata cu cele patru elemente ale naturii, suntem nevoiți sa va dam o veste trista: Elementum – festival pentru familii,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Bradul de 100.000 de euro, achizitionat la Targu Jiu in urma cu 9 ani, trebuie achitat integral de 5 angajati ai primariei. Curtea de Apel din Craiova a decis definitiv ca angajatii care au solicitat aceasta achizitie sa puna banii din propriile buzunare plus penalitati.Judecatorii Curtii de apel din…

- Amenzile pentru PLF- formularul digital de intrare in Romania au fost ANULATE. Romanii sancționați iși vor primi banii inapoi Amenzile contraventionale pentru necompletarea formularului digital de intrare in Romania se anuleaza, a decis, luni, plenul Senatului prin adoptarea in unanimitate a unei propuneri…

- Editia din 2022 a American Independent Film Festival, care se va desfasura intre 15 si 21 aprilie, inseamna si o revenire la formatul dinaintea restrictiilor, cu sali ce vor putea fi ocupate la intreaga lor capacitate, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Masca va fi numai recomandata in școli, iar facultațile și școlile nu mai pot organiza cursuri online sau examene online, potrivit ministrului Educației, Sorin Cimpeanu. De asemenea, incetarea starii... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Asociația Club Sportiv Cubs din Cluj-Napoca organizeaza in acest sfarșit de saptamana a doua ediția a Apuseni Ski Cup pe partia roșie roșie de la Buscat (Baișoara). Cupa Apuseni la Schi Alpin a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Intreținerea unei familii este costisitoare. Vrem sa sa dezvoltam comunitatea. Banii sunt, dar exista o lipsa de forța de munca”, a explicat Sture Pedersem, primarul orașelului 2.500 de locuitori, din nordul Norvegiei, citat de Bild. Cei 5.000 de euro sunt imparțiți in doua tranșe: 2.500 de euro sunt…

- Și in acest an, elevii de la liceele din Timișoara organizeaza pentru viitorii boboci un targ al liceelor, propunand multe activitați prin care aceștia sa-și stabileasca exact calea de urmat. In acest an va fi organizat și un festival, iar liceenii vor avea parte de multe acțiuni de dezvoltare personala.