Stiri pe aceeasi tema

- Electric Romania 2020 by Vitesco Technologies, turul țarii cu opt mașini electrice, a inceput. Intre 11 și 18 septembrie vom traversa Romania, vom aduna peste 2.000 de kilometri electrici și vom testa in timp real, in cotidian, starea infrastructurii de incarcare pentru mașinile electrice. Toate aceste…

- Renault revine in a doua ediție a turului Electric Romania by Vitesco Technologies cu noua generație a popularului model de clasa mica: Zoe. Daca anul trecut am vazut la treaba prima generație, noul model intra pe lista de mașini participante in 2020 dupa ce a fost prezentat oficial exact in timpul…

- Conform Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), pana la ora 00:00, se vor inregistra viituri si posibile depasiri ale Cotelor de inundatie pe raurile din bazinele hidrografice: Elan - bazin mijlociu si Musata - afluent al raului Sarata (judetul Vaslui). Institutul…

- Meteorologii anunța ca indicele de temperatura – umezeala (ITU) a atins pragul critic de 80 unitați in județul Bacau și s-a apropiat de pragul critic in județele Vrancea (Focșani-79.8 unitați), Galați (Tecuci-79.5 unitați). In restul județelor ITU a avut urmatoarele valori: Iași (Iași – 79.4 unitați),…

- ACTUALIZARE AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 25 iunie, ora 16:30 – 26 iunie, ora 02:00 Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuata Zone afectate: județele Suceava, Neamț, Bacau, Vrancea In intervalul menționat, in jumatatea de vest a Moldovei și pe arii…

- Guvernul Orban este ironizat pentru afirmațiile facute la Brașov, legate de contractul pentru proiectarea și studiul de fezabilitate ale Autostrazii Brașov – Bacau (A13). Deputatul Lucian Șova, vicepreședinte al PSD Bacau și fost ministru al... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Piloții militari de la Baza 95 Aeriana „Erou capitan aviator Alexandru Șerbanescu" din Bacau au aniversat 100 de ani de aviație in Moldova și au ales sa serbeze evenimentul prin survolarea mai multor localitați din regiunea Moldovei, de catre avioane militare de tip IAR-99 ȘOIM și ...

- Aeronave ale Fortelor Aeriene Romane au lansat, joi, flori deasupra Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, la implinirea unui secol de existenta a primei unitati de aviatie din regiunea Moldovei. "Centenarul Aviatiunii din Moldova" a fost marcat prin survolarea mai multor localitati…