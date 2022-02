Alertă pe podul Șerbănești! Doi copii care se jucau pe gheață au căzut în Bistrița – UPDATE

UPDATE 2: Se pare că cei doi minori se jucau pe gheață, care sub greutatea lor s-a rupt. Minorul conștient are 12 ani, iar cel de al doilea minor are 10 ani. Minorul de 10 ani a fost scos din stop-cardio-respirator… [citeste mai departe]