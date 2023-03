Stiri pe aceeasi tema

- Electrica has completed the acquisition of the Sunwind Energy company, whose main activity is the production of energy from photovoltaic sources, the company informed on Friday.According to a press release, Electrica is developing the photovoltaic project "Satu Mare 2," with an installed capacity…

- ”Grupul Electrica, prin operatorul Distributie Energie Electrica Romania (DEER), a incheiat un contract de imprumut cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD). Imprumutul de 180 de milioane lei, garantat de compania mama, Electrica, va sprijini finantarea necesarului de lichiditati…

- Banca Europeana de Investiții (BEI) ofera 28 mln de euro pentru modernizarea rețelei de distribuție a energiei electrice din R. Moldova. Programul cu o durata de patru ani va fi pus in aplicare de intreprinderea Premier Energy Distribution, cel mai mare operator privat al sistemului de distribuție a…

- ”In anul 2022, profitul net al Grupului Electrica a fost in valoare de 559 milioane lei. Rezultatul a fost generat, in principal, de performanta segmentului de furnizare si, in plan secundar, de aplicarea noilor reglementari cu privire la consumul propriu tehnologic, pe fondul cresterii pretului unitar…

- Furnizorul si distribuitorul de energie Electrica a anuntat ca a finalizat achizitia companiei de proiect Green Energy Consultancy & Investments, detinuta integral de Vlad-Mihai Ungureanu si Tudor-Nicolae Ungureanu, si care dezvolta proiectul fotovoltaic Vulturu, judetul Vrancea cu o capacitate…

- Electrica a finalizat achizitia companiei de proiect Green Energy Consultancy & Investments, detinuta integral de vanzatori, care are ca obiect principal de activitate productia de energie din surse fotovoltaice, prin intermediul proiectului „Vulturu”. Potrivit unui comunicat al companiei, Green Energy…

- Situația energiei electrice in Ucraina ramane „cu adevarat dificila” din cauza riscului persistent de bombardamente rusești, a declarat ministrul ucrainean al Energiei, Herman Halushchenko, avertizand ca in ajunul Anului Nou s-ar putea inregistra „daune maxime asupra sistemului energetic” al țarii,…

- Compania de stat Energocom a prelungit contractul de furnizare a energiei electrice pentru luna ianuarie 2023 cu centrala termoelectrica de la Cuciurgan.In schimb, malul drept va oferi in continuare zilnic cate 5,7 milioane de metri cubi de gaz malului stang.