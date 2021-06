Intr-o lume in care se spune sa te accepți așa cum ești, el este excepția de la regula. Oli London, pe numele lui, este britanicul care s-a lasat de 18 ori pe mainile medicilor esteticieni, din dorința de a se transforma in coreean. Intreaga procedura de transformare a durat patru ani, timp in care tanarul a scos din buzunar nici mai mult, nici mai puțin de 250.000 de dolari. Incredibil cum arata inainte și cum arata acum!