- Catalin Morosanu va juca intr-un film alaturi de prezentatorul de televiziune Dan Negru. Luptatorul de K1 va interpreta rolul unui fost luptator in Afghanistan a carui fetita este rapita. „Moartea din Carpati" a inceput deja cursurile de actorie cu o profesoara. „Am un proiect. Nu e de televiziune,…

- Catalin Moroșanu va juca in primul lui film. Luptatorul a participat la Asia Express, Ferma, Sunt celebru, scoate-ma de aici!, iar in 2010 a caștigat chiar Dansez pentru tine. Acum, acesta este pregatit sa faca un pas inainte, cochetand și cu cinematografia. Un perfecționist, carismaticul luptator…

- In 2005, cand Cristi Puiu iși lansa filmul, Romania cheltuia mai puțin de 3 miliarde de euro in spitale. In 2020 suma depașește 12 miliarde de euro. Pentru Vasile Țurcanu, din județul Botoșani, n-au mai fost bani nici pentru teste, nici pentru calmante.Despre ”Moartea domnului Lazarescu” presa internaționala…

- Un barbat din comuna Santimbru a fost reținut de polițiști dupa ce a incalcat ordinul provizoriu de protecție emis impotriva sa. Acesta și-a amenințat cu moartea soția și a fost indepartat din locuința insa nu a respectat interdicțiile stabilite de polițiști. La data de 20 mai 2020, polițiștii Secției…

- Ultimul sportiv care și-a aratat susținerea fața de situația grea de la Suceava este carismaticul luptator de K1 Catalin Moroșanu, care a donat o pereche de manuși de kick-boxing, cu autograf, titreaza Clubul Sportiv Universitar din Suceava pe pagina de facebook acolo unde piesele donate vor fi scoase…

- Un barbat de 44 de ani din Iasi a fost condamnat la 2 ani si 4 luni de inchisoare cu suspendare dupa ce a fost gasit vinovat de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa. El a fost considerat de judecatori responsabil de moartea sotiei sale si de ranirea fiice sale. Decizia este definitiva.

- Catalin Moroșanu a fost extrem de impresionat de povestea lui tanarului care s-a dus la maternitate calare pe cal pentru a-și vedea soția și bebelușul nou-nascut. Faimosul luptator a mers acasa la el și i-a dus de mancare și i-a promis acestuia ca va iniția o campanie prin care sa-i ofere o casa. Dupa…