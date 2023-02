Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Felix Țopescu, fiul cel mic al regretatului comentator Cristian Țopescu, va avea o emisiune noua in grila de primavara a TVR. Christel Ungar Țopescu, mama acestuia, face parte din Consiliul de Administratie al SRTv, propusa in funcție de Klaus Iohannis. Libertatea are toate detaliile despre…

- Universitatea „Constantin Brancuși” din Targu-Jiu anunța ca toate activitatile didactice se vor desfasura online in perioada 20-24 februarie, din cauza situatiei seismice din judet inregistrata in ultimele zile. ”Avand in vedere activitatea seismica manifestata in ultimele zile in judetul Gorj, pentru…

- Conducerea Universitatii „Constantin Brancusi” din Targu Jiu anunta, vineri, ca toate activitatile didactice se vor desfasura online in perioada 20-24 februarie, din cauza situatiei seismice din judet inregistrata in ultimele zile. „Avand in vedere activitatea seismica manifestata in ultimele zile in…

- "Avand in vedere activitatea seismica manifestata in ultimele zile in judetul Gorj, pentru siguranta studentilor si angajatilor, Consiliul de Administratie al Universitatii 'Constantin Brancusi' din Targu Jiu a adoptat urmatoarele masuri: desfasurarea tuturor activitatilor didactice in regim online…

- Consiliul de Administratie al Altur SA Slatina, producator de piese auto, a anuntat vineri ca renunta la cererea de deschidere a procedurii de insolventa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Producatorul suedez de tehnologie Ericsson a anunțat ca a pus deoparte un provizion de 2,3 miliarde coroane (aproximativ 220 milioane dolari) pentru o potențiala amenda din partea Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) in ceea ce privește incalcarile Acordului de Urmarire Penala Amanata (DPA) din 2019.…

- Republica Moldova a primit acceptul pentru aderarea la Conventia Brevetului European (CBE). Acest lucru a devenit posibil dupa ce Consiliul de Administrație al Organizației Europene de Brevete (OEB) a luat decizia de a invita Republica Moldova sa adere la OEB, organizație europeana regionala care acorda…

- Am intrat in febra Sarbatorilor de Iarna. Acum se cauta cadouri, se fac comenzi pe internet, se ruleaza mulți bani. Dar tot acum mulți se aleg cu o țeapa. Au comandat una și au primit alta. Realizarea cumparaturilor online a devenit din ce in ce mai ușoara, tot mai mulți cumparatori orientandu-se spre…