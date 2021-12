El e psihologul din Liga a doua! Portarul naționalei Moldovei și al celor de la FC Buzau, Cristi Avram, lucreaza cu el și cu colegii pe latura mentala și vrea sa devina terapeut, dupa ce se va lasa de fotbal. Se spune ca portarii au o doza de nebunie, insa la el este … calculata! Cristi Avram, goalkeeperul de la FC Buzau, este pasionat de modul in care funcționeaza mintea oamenilor și lucreaza mult sa ințeleaga mecanismele gandirii. Și nu doar cu el, ci și cu colegii de echipa! “Psihologia este importanta la un portar…mentalul conteaza enorm, daca suntem slabi din acest punct de vedere, ne va fi foarte greu. Imi place mult sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

