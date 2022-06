Stiri pe aceeasi tema

- Copilul de 10 ani care a fost astazi incarcerat in urma unui accident rutier, petrecut pe raza orașului Harlau, a fost transportat de urgența la Spitalul Sf. Maria din Iași. Coordonatorul Unitații de Primire a Urgențelor de la Spitalul Sf. Maria din Iași, Solange Rosu, a declarat ca pronotsicul este…

- Patru persoane și-au pierdut viața noaptea trecuta intr-un grav accident care s-a produs in municipiul Iași. Șoferița unui autoturism care circula dinspre Pacurari spre Fundatie a pierdut controlul volanului intr-o curba, a lovit o cladire si a intrat in plin intr-o autoutilitara stationata pe dreapta…

- O fetita a fost ucisa miercuri de catre o femeie de 28 de ani in urma unui accident rutier. Minora implinise varsta de patru ani. Ea a fost lovita de un autoturism condus de catre o tanara fara permis de conducere. In data de 1 iunie, in jurul orei 18,45 am fost sesizati despre un accident rutier cu…

- Un grav accident de circulație a avut loc astazi. Din nefericire, șoferul autoturismului, un adolescent in varsta de 18 ani, s-a stins din viața pe loc. Nu a mai avut nicio șansa la viața. Incidentul devastator a avut loc intre Lețcani și Podu Iloaiei, in județul Iași. Iata cum s-a intamplat totul!

- O romanca, in varsta de 25 de ani, și-a pierdut viața, in urma unui accident rutier. Evenimentul tragic a avut loc in Italia, iar tanara a decedat pe loc, din cauza impactului foarte puternic.

- In cursul acestei zile, 15 aprilie, in jurul orei 15:00, polițiștii au fost sesizați sa se deplaseze la un accident rutier care s-a produs pe autostrada A1 in zona localitații Margina, din județul Timiș, in care ar fi implicate 6 autovehicule, printre care 2 microbuze. In urma evenimentului rutier,…

- Accident teribil in Timiș, pe DN 68A! Un camion și o mașina s-au izbit frontal, astfel ca un copil de 13 ani a fost grav ranit! Minorul a fost transportat de urgența la spital cu ajutorul unul elicopter SMURD. Mai mult de atat, și un barbat de 45 de ani se afla in stare grava in urma impactului. Cum…