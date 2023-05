Asley Gonzalez, cubanezul din lotul național de judo al Romaniei, și-a luat cetațenia romana pentru a aduce o medalie la Paris „tricolorilor”, dupa ce, la Jocurile Olimpice din 2012, a urcat pe a doua treapta a podiumului. Romania și-a adus la lotul național de judo un cubanez cu multe medalii și trofee in palmares! Asley Gonzalez are 34 de ani, in 2021 a obținut cetațenia romana și ii place la nebunie la noi in țara! „Ma simt foarte bine in Romania, imi place tot aici. Sunt in Romania de 2 ani și 5 luni” -Asley Gonzalez, component al lotului național de seniori de judo al Romaniei. Vicecampion…