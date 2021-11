Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a conditionat luni, cu ocazia reluarii negocierilor cu marile puteri, revenirea la respectarea in totalitate a Acordului nuclear din 2015 de anularea sanctiunilor impuse de Statele Unite, dar Guvernul...

- Germania se pregatește pentru un guvern de coaliție care, potrivit cotidianului spaniol La Razon, are ca prioritate combaterea pandemiei și a schimbarilor climatice. Dupa o luna de negocieri, social-democrații din SPD, ecologiștii din Partidul Verzilor și liberalii din FDP au totul pregatit pentru a…

- Marea Britanie a clasat vineri oficial ca organizatie terorista miscarea islamista palestiniana Hamas, aflata la guvernare in Gaza, dupa aprobarea parlamentarilor britanici, relateaza AFP. Pana acum, doar aripa armata a Hamas, brigazile Ezzedin al-Qassam, a fost interzisa in tara, in timp ce miscarea…

- The Wall Street Journal observa ca, cel puțin in Statele Unite, „tot mai multa lume dorește sa știe daca are anticorpi”. Cotidianul noteaza ca „asemenea teste i-ar ajuta oameni sa decida ce masuri de precauție ar putea lua”. Numai ca, potrivit aceluiași ziar, „medicii afirma ca ar fi mai bine ca oamenii…

- Iranul și Israelul par sa intensifice atacurile cibernetice impotriva infrastructurii de tehnologie a informației civile a celuilalt in ceea ce pare a fi ultima faza a rivalitații lor in creștere.

- Miliardarul ceh Andrej Babis, al carui partid populist a pierdut la limita alegerile parlamentare saptamana trecuta, a renuntat la ideea de a redeveni prim-ministru, constata Le Figaro. Astfel, tara se pregatește sa treaca de la populismul lui Babis la un guvern conservator, remarca si El Pais. Cotidianul…

- Uniunea Europeana si Statele Unite trebuie sa intensifice actiunile in scopul "consolidarii increderii", afirma Josep Borrell Fontelles, Inaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate, in contextul crizei dintre Paris si Washington, informeaza cotidianul Le Figaro. Josep…

- Președintele american Joe Biden a promis o noua era de competiție pe scena globala, dar fara un nou razboi rece, in primul discurs susținut marți in fața Organizației Națiunilor Unite, in care a subliniat ca Statele Unite dupa 20 de ani nu mai sunt implicate in niciun razboi odata cu retragerea din…