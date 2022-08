Ei pun mâna pe banii lui Hăpău! Pana la urma, generalul Marian Hapau s-a dovedit un ofițer de cuvant și a parasit ”de buna voie și nesilit de nimeni”, chiar inainte de 1 iulie, așa cum promisese știe el cui, șefia Direcției Generale de Informații a Armatei. Cea pe care o deținea de opt ani de zile. Așa ca s-ar putea sa […] The post Ei pun mana pe banii lui Hapau! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 15.000 de soldați ruși si-au pierdut viata de la inceputul invadarii Ucrainei, potrivit estimarilor directorului Agentiei Centrale de Informatii a SUA (CIA), William Burns. Cifrele sunt de peste doua ori mai mici decat bilanțul pierderilor ruse in Ucraina, prezentat zilnic de armata ucraineana.

- Au fost emise peste 2 milioane de carduri pentru voucherele sociale. Cand intra banii și alte informații importante Autoritațile au anunțat ca pana miercuri, 20 iulie, au fost emise peste 2 milioane de carduri pe care se incarca ajutorul de 250 de lei pentru alimente și mese calde. Pana la finalul saptamanii…

- Sa fie clar de la bun inceput! Așa cum mi-am asumat in mod repetat și insistent informația ca pe generalul Marian Hapau nu il va apuca data de 1 iulie la comanda Direcției Generale de Informații a Armatei pe care o conduce din 2014 – și nu l-a apucat! – tot la fel il anunț […] The post Hapau, da-le…

- In complicatul context al razboiului din Ucraina, dupa ce, in urma cu cateva zile, seful Directiei Militare de Informatii din cadrul Ministerului Apararii Nationale (MApN), generalul-locotenent cu trei stele Marian Sima, a fost trecut in rezerva, ieri presedintele Klaus Iohannis a semnat un decret prin…

- In complicatul context al razboiului din Ucraina, dupa ce, in urma cu cateva zile, seful Directiei Militare de Informatii din cadrul Ministerului Apararii Nationale (MApN), generalul-locotenent cu trei stele Marian Sima, a fost trecut in rezerva, ieri presedintele Klaus Iohannis a semnat un decret prin…

- Dupa cum „Național” a dezvaluit in exclusivitate, inainte de data de 1 iulie, generalul Marian Hapau a fost „executat” din fruntea Direcției Generale de Informații a Armatei (DGIA)! Catalin Tache dezvaluise ca ”AMR”-ul ramanerii generalului Marian Hapau in fruntea Direcției Generale de Informații a…

- Generalul Marian Hapau, directorul Directiei Generale de Informatii a Apararii, DGIA – Serviciul secret al Armatei, a fost trecut in rezerva, luni, de președintele Klaus Iohannis, conform unui comunicat al Administrației Prezidențiale. Președintele Iohannis a semnat, luni, mai multe decrete de pensionare…

- ”AMR”-ul ramanerii generalului Marian Hapau in fruntea Direcției Generale de Informații a Armatei scade cu fiecare zi care il apropie de ”marea aniversare” de 60 de ani. Atunci cand, dupa cum singur și-a dat ”cuvantul militar”, Hapau ar fi trebuit sa se retraga din fruntea Informațiilor Militare pe…