- Ferencvaros și CSM București se intalnesc azi, de la 17:00, in grupele Ligii Campionilor. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport, OrangeSport și DigiSport. Ferencvaros - CSM București, live de la 17:00 CSM București și Ferencvaros se intalnesc pentru a 12-a oara in Liga Campionilor,…

- Dinamo - PPD Zagreb, meci contand pentru etapa a 9-a a Grupei A din EHF Champions League, este programat, joi, 8 decembrie, in Sala Polivalenta din Bucuresti, de la ora 19:45, si va fi transmis in direct de Digi Sport 4, Prima Sport 3 si Orange Sport 3.

- CSM Bucuresti a invins clar echipa FTC Rail Cargo Hungaria, cu scorul de 30-24 (10-11), duminica, in Sala Polivalenta din Capitala, intr-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin.

- Vicecampioana en-titre la handbal feminin, CSM Bucuresti, a invins duminica, pe teren propriu, formatia ungara FTC Budapesta, scor 30-24 (10-11), in etapa a saptea din grupa A a Ligii Campionilor, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Etapa a cincea a Diviziei A1 la volei feminin a fost una a echipelor oaspete, toate meciurile fiind caștigate de formațiile vizitatoare. Cea mai echilibrata partida a fost chiar debry-ul dintre Dinamo și Rapid. Disputata in sala Dinamo, intalnirea a fost una cu multe schimbari de situație pe tabela:…

- Milan - Chelsea, meci contand pentru etapa a 4-a a Grupei E din UEFA Champions League, este programat, marti, 11 octombrie, de la ora 22:00, pe „San Siro”, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Prima Sport 1 si Orange Sport 1.

- CSM Bucuresti - Bietigheim, partida din etapa a 3-a a Grupei A din EHF Champions League, este programata, duminica, de la ora 17:00, in Sala Polivalenta din Bucuresti, si va fi transmisa in direct de Digi Sport 1 si Prima Sport 1.

- Echipa feminina de handbal CSM Bucuresti s-a impus fara probleme, cu scorul de 33-26 (17-13), in deplasare, in fata celor de la Brest Bretagne Handball, intr-o partida contand pentru etapa a doua a Grupei A a Ligii Campionilor. Golurile vicecampioanei Romaniei au fost inscrise de Elizabeth Omoregie…