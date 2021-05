Egiptul va comanda Franţei 30 de avioane Rafale suplimentare Egiptul va comanda suplimentar 30 de avioane de lupta Rafale Frantei, a indicat luni pentru AFP o sursa apropiata dosarului, confirmand partial informatii dezvaluite de ziarul de investigatie online Disclose. Important client al industriei franceze de armament, Egiptul a fost prima tara straina care a cumparat 24 de avioane Rafale in 2015. Constructorul Dassault nu a dorit sa comenteze aceasta informatie care ar marca un nou important succes comercial pentru aparatul sau. "Discutii foarte avansate au loc de fapt cu Egiptul si anunturi ar putea fi facute foarte curand", a reactionat la randul sau… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

