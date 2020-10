Egipt: S-au deschis secţiile de vot pentru alegerile legislative Sectiile de vot s-au deschis sambata in Egipt pentru alegerile legislative, in care victoria taberei favorabile presedintelui Abdel Fattah al-Sissi, aflat la putere de sase ani, este anticipata de toata lumea, relateaza AFP. Circa 63 de milioane de alegatori, dintr-o populatie de 101 milioane, sunt chemati sa aleaga 568 din cei 596 de deputati din Egipt. Ceilalti 28 de deputati ramasi vor fi numiti de presedinte, al carui control in crestere asupra vietii politice egiptene s-a tradus printr-o neutralizare aproape totala a opozitiei. Sambata dimineata, birourile de vot erau decorate in culorile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

