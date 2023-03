Stiri pe aceeasi tema

- Este putin probabil ca bancile europene sa fie constranse sa-si lichideze detinerile de bonduri in pierdere, asa cum s-a intamplat in cazul bancii americane Silicon Valley Bank (SVB), se arata intr-un comentariu al agentiei de evaluare financiara Moody's Investors Service, transmite Reuters, scrie Agerpres.…

- Clienții Bancii Sillicon Valley, inchisa de autoritațile americane, iși pot recupera de astazi banii. Depozitele lor sunt protejate, printr-o schema de garanție, anunțata de Trezorerie, de Oficiul Rezervelor Federale și de Autoritatea de Reglementare bancara.

- Urmatoarele cateva saptamani vor fi hotaratoare pentru Ucraina, a opiniat ministrul apararii al Germaniei, Boris Pistorius, inr-un interviu publicat astazi de agenția Bloomberg. "Consider ca urmatoarele saptamani vor fi foarte hotaratoare pentru Ucraina - citeaza agenția afirmațiile facute de Pistorius…

- Preturile la hartie igienica au inceput din nou sa creasca, iar de vina este prabusirea pietei imobiliare din SUA, transmite Bloomberg, citata de Agerpres. Drept urmare, consumatorii americani incearca sa faca fata preturilor mai mari la hartie igienica prin trecerea la marcile mai ieftine, cumpararea…

- In urma reluarii procesului de achitare a solicitarilor de sprijin financiar, depuse in anul 2022, Agenția de Intervenție și Plați pentru Agricultura (AIPA) a debursat, in prima luna a anului 2023, 92 de milioane de lei, transmite agrobiznes. Banii au fost transferați pentru 377 de cereri de acordare…

- Dupa rezultate parțiale, partidul cancelarului austriac Karl Nehammer a suferit o infrangere drastica in alegerile regionale-cheie din Austria Inferioara. Partidul Popular (OVP) al cancelarului austriac Karl Nehammer si-a pierdut majoritatea absoluta, din cauza unui scor bun al nationalistilor din cadrul…

- Un sistem de monitorizare a sigurantei sanitare din Statele Unite a semnalat ca vaccinul Pfizer-BioNTech adaptat la varianta Omicron a noului coronavirus ar putea fi asociat cu un anumit tip de accident vascular cerebral (AVC) la adultii de varsta a treia, potrivit unor date preliminare ce au fost analizate…