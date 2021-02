Efectul Brexit: Exporturile din Marea Britanie in Uniunea Europeana au scazut cu 68% in luna ianuarie

Efectul Brexit: Exporturile din Marea Britanie in Uniunea Europeana…

Exporturile din Marea Britanie in Uniunea Europeana au scazut cu 68% in ianuarie, din cauza perturbarilor produse la incheierea perioadei de tranzitie a Brexitului, potrivit unei asociatii a transportatorilor rutieri, transmite Reuters.



Guvernul britanic nu a confirmat datele si a aratat ca perturbarea traficului la granita a fost minima de cand Marea Britanie a iesit definitiv din Uniunea Europeana.



De la inceputul acestui an, companiile si firmele de transport au fost nevoite sa se adapteze la noile reglementari comerciale, inclusiv la noi sisteme pentru companii si oficiali…