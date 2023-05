Afacerile M.Chim, cea mai importanta firma controlata de Cristin Zamosteanu, prin care omul de afaceri deruleaza tranzactii imobiliare (achizitii si vanzari de bunuri imobiliare proprii), s-au injumatatit intr-un an. In 2022, firma dezvoltatorului imobiliar a realizat o cifra de afaceri de 6,2 milioane de lei, in timp ce anul 2021 a fost incheiat de societate cu 12,2 milioane de lei. Daca ne raportam insa la alti ani, cum ar fi 2020, afacerile au scazut anul trecut si de peste 16 ori fata de acea perioada. De numele M.Chim se leaga ancheta DIICOT Iasi din urma cu aproape trei ani, cand Zamosteanu…