Pacienții Clinicii de Oncologie a Spitalului Municipal Timișoara au stat in saloane in ultimele doua zile la o temperatura de zece grade, anunța consilierul local Radu Țoanca. Acesta este efectul plafonarii temperaturii agentului termic transmis de la CET spre consumatori, pentru a se face economie la resurse, mai spune acesta. Temperatura la care apa pornește ...