Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul de monitorizare a radioactivitații mediului de pe teritoriul Ucrainei funcționeaza normal și nu indica depașiri peste valorile normale, transmite CNCAN, dupa ce Kievul a anunțat ca bombardamentele rusești de sambata au avariat trei senzori de radiații și au ranit un muncitor la Zaporojia,…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a dispus vineri guvernului de la Moscova ca pana la venirea iernii sa reparare locuintele si infrastructurile de pe teritoriul controlat de trupele ruse in republicile autoproclamate Donetk si Lugansk din estul Ucrainei, relateaza agentia EFE. Fii la curent…

- Statele Unite au cerut marti Ucrainei sa aleaga un procuror general credibil care sa-l inlocuiasca pe cel demis recent, cerand eforturi reinnoite pentru lupta impotriva coruptiei, in contextul in care Kievul incearca sa previna atacurile rusesti, relateaza AFP, conform AGERPRES. Fii la curent…

- Marea Britanie va trimite Ucrainei noi piese de artilerie si peste 1.600 de arme antitanc, a anuntat joi secretarul britanic al apararii Ben Wallace, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Kremlinul a calificat vineri drept o "afacere interna a Europei" decizia sefilor de stat si de guvern ai Uniunii Europene (UE) de a acorda Ucrainei si Republicii Moldova statutul de tari candidate la aderarea la UE, relateaza AFP, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Eurodeputatul Renew Europe Dacian Cioloș crede ca pot fi gasite soluții pentru ca negocierile de aderare la UE sa inceapa și cu Republica Moldova și cu Ucraina. El propune o integrare progresiva a celor doua țari. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca pana la finalul acestei luni se vor termina discuțiile in Consiliul Europen, iar Ucraina, Republica Moldova și Georgia vor afla daca primesc statutul de stat candidat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Polonia a oferit Ucrainei 18 mortiere autopropulsate AHS Krab, a transmis duminica postul public de radio polonez, citand o sursa guvernamentala, in contextul in care Kievul incearca sa respinga un asalt intens al fortelor rusesti in regiunea estica Donbas, relateaza AFP. Fii la curent cu…