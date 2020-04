Stiri pe aceeasi tema

- O metoda care ar putea sa imbunatațeasca tratamentul pentru pacienții infectați cu coronavirus in stare grava, aplicata in mai multe state, este blocata in Romania din motive birocratice, chiar daca exista echipamentele necesare pentru implementarea acestia. ”In literatura sunt rezultate foarte bune…

- Pana astazi, 28 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.452 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.452 de persoane confirmate pozitiv, 139 au fost declarate vindecate și externate (54 la Timișoara, 55 la București, 16 la Iași, 6 la Craiova, 6…

- Starea de spirit a mediului de afaceri din Germania a scazut in luna martie pana la cel mai jos nivel inregistrat din 2009 pana acum, potrivit unui studiu publicat miercuri, ceea ce arata ca economia cea mai mare a Europei se indreapta spre recesiune, din cauza crizei Covid-19, potrivit Reuters. Institutul…

- (foto: INQUAM Photos/Virgil Simonescu) Bilanțul infectarilor cu coronavirus a ajuns la 576 de persoane pozitive, dupa ce luni au fost raportate alte 143 de cazuri noi in ultimele 24 de ore. Pana in acest moment patru oameni au murit, iar șapte sunt in stare grava. Intre cazurile noi este și cel al unui…

- Starea de urgența in care se afla Romania din cauza Covid-19 a determinat autoritațile sa ia o serie de masuri pentru a-i proteja pe oameni. Cetațenii sunt vizați direct de catre acestea, iar viața de zi cu zi sufera modificari semnificative. Este indicat ca toate persoanele sa aplice distanțarea sociala.…

- (foto: AFP) Primele stiri despre disparitia hartiei igienice din magazine au venit din Hong Kong si Singapore, apoi din Japonia, la sfarsitul lunii ianuarie. De mai bine de doua saptamani, insa, pe fondul temerilor legate de Covid-19, rolele de hartie igienica au devenit o raritate la Antipozi, in Australia…

- Pana astazi, 6 martie, la nivel național au fost confirmate 7 cazuri de cetațeni infectați cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 7 cetațeni care au contactat virusul, 3 sunt declarați vindecați. Unul a fost externat, iar ceilalți doi raman, momentan, sub observație medicala, in spital, conform…

- Starea barbatului din judetul Gorj depistat pozitiv cu virusul COVID – 19 (coronavirus) si aflat in carantina la Institutul Matei Bals din Bucuresti este buna, in continuare acesta nu prezinta simptome caracteristice infectarii cu respectivul virus.