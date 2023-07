Stiri pe aceeasi tema

- Peste 4.300 de consumatori din județul Hunedoara au ramas fara curent electric, in noaptea de vineri spre sambata, ca urmare a codului roșu de vijelii. 15 copaci au fost rupți și o curte a fost inundata.Ca urmare a avertizarilor meteorologice - cod portocaliu și cod rosu emise pentru județul Hunedoara,…

- Peste 4.300 de consumatori din județul Hunedoara au ramas fara curent electric, in noaptea de vineri spre sambata, ca urmare a codului roșu de vijelii. 15 copaci au fost rupți și o curte a fost inundata.

- Mai multe persoane au fost surprinse de efectele codului roșu de vijelii și grindina in județul Caraș-Severin, in noaptea de vineri spre sambata. Pompierii au salvat doua persoane prinse sub un acoperiș prabușit și alte doua care au fost surprinse de furtuna pe Dunare. Potrivit ISU Caraș-Severin, in…

- FOTO| Prapad in Apuseni: Vijelii și grindina de mari dimensiuni, in urma codului roșu. Mai multe gospodarii fara curent electric Furtuna de vineri seara din Alba a facut prapad in Apuseni. Vijelia și grindina de mari dimensiuni au lasat zona fara curent electric. Imaginile au fost postate pe rețeaua…

- Peste o suta de gospodarii au fost inundate și 42 de persoane au fost evacuate, in judetul Hunedoara, noaptea trecuta, in urma inundațiilor cauzate de aversele torențiale care au produs viituri puternice in satele Rișculița, Rișca și Baldovin, din comuna Baia de Criș. Salvatorii intervin in continuare…

- O viitura a inundat doua sate din județul Arad, in urma viiturii și a torenților din Bazinul Hidrografic „Criș Alb”. Salvatorii incearca sa traverseze cursul de apa pe jos pentru a ajunge la oameni. In judetul Hunedoara patru sate sunt izolate. In urma fenomenelor meteorologice periculoase cod portocaliu…

- Pompierii au fost solicitația sa intervina dupa ce mai multe gospodarii au fost inundate sambata dupa-amiaza, in urma ploilor insemnate cantitativ, in județul Hunedoara. In plus, mai multe drumuri au fost afectate de aluviuni. Astfel, au fost semnalate curți inundate in localitațile Cernișoara Florese…

- Pompierii au fost solicitația sa intervina dupa ce mai multe gospodarii au fost inundate sambata dupa-amiaza, in urma ploilor insemnate cantitativ, in județul Hunedoara. In plus, mai multe drumuri au fost afectate de aluviuni. Astfel, au fost semnalate curți inundate in localitațile Cernișoara Florese…