Stiri pe aceeasi tema

- Cafeaua este una dintre cele mai consumate bauturi din intreaga lume, insa puțini știu ce efecte are atunci cand este bauta rece. Mulți dintre noi savuram cafeaua in fiecare dimineața și ne bucuram de aroma ei delicioasa, care ne ofera doza de energie. Cu siguranța nu știi care sunt avantajele atunci…

- Foarte multe persoane, imediat cum deschid ochii, sunt cu ganduul la o ceașca de cafea. Ba chiar sunt unii oameni care nu pot funcționa daca nu au baut, la prima ora, macar o gura de cafea. Exista insa și o categorie de persoane care nu consuma aceasta bautura deloc, așa ca iși iau energia și țin cont…

- Medicii atrag atentia asupra riscului major de a dezvolta afectiuni care ne pun viata in pericol daca avem rude care sufera de insuficienta renala cronica. Persoanele care au rude de gradul I diagnosticate cu boli cronice de rinichi au un risc de zece ori mai mare decat alti oameni de a face complicatii…

- Și in acest an copiii și tinerii cu insuficiența renala au petrecut cateva zile frumoase intr-un cadru natural deosebit la Valea Ierii grație Asociației „Delia Gradinaru”. Timp de 3 zile, membrii... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Inainte de ’89, cand cafeaua autentica era un lux, romanii foloseau cicoarea ca inlocuitor. Hulita dupa anii revoluției, cafeaua de cicoare atrage astazi tot mai mult atenția, mai ales a celor care vor sa adopte un regim de viața sanatos. Cafeaua de cicoare se obține din pulberea de radacina prajita....…

- Marin Postelnicu, 68 ani, Botosani: "Fiica mea are 42 de ani si a ajuns la spital dupa ce mai bine de 24 de ore nu a putut urina, avea picioarele foarte umflate, durere de cap, ameteala, durere abdominala, practic nu putea sa stea in picioare. Medicii care au tratat-o i-au spus ca a ajuns la spital…

- Bolile cardiovasculare reprezinta principala cauza de morbiditate și mortalitate in județul nostru, iar insuficiența cardiaca este stadiul final al tuturor patologiilor cardiace. Din acest motiv,...

- In zilele noastre, avem parte de o creștere masiva a tendinței de preparare a cafelei acasa (mai țineți minte aparatul de spumat lapte pe care l-ați cumparat in luna mai a anului trecut și pe care inca nu l-ați folosit?) Aceasta tendinta a fost alimentata de inchiderea cafenelelor in perioada de varf…