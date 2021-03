Stiri pe aceeasi tema

- Boris Johnson merge in Scoția, dupa ce premierul țarii a cerut un alt referendum pentru independenta. Și Irlanda de Nord vrea sa se rupa de Regatul Unit Premierul britanic Boris Johnson va vizita Scotia saptamana aceasta pentru a pleda ca scotienii sa respinga separatismul, dupa ce premierul țarii a…

- ”Am fost informati astazi ca, in plus fata de raspandirea mai rapida, se pare ca acum exista unele dovezi ca noua varianta (a coronavirusului - n.red) poate fi asociata unui grad mai ridicat al mortalitatii”, a anunțat Johnson la un briefing de presa.In privința vaccinurilor dezvoltate pana acum, Premierul…

- Romanii care se afla in Regatul Unit inainte de 31 decembrie 2020 si intentioneaza sa locuiasca, sa munceasca sau sa studieze in aceasta tara si dupa aceasta data trebuie sa solicite obtinerea statutului de rezident (settled status sau pre-settled status) in cadrul programului EU Settlement Scheme (EUSS)…

- Charles Michel, presedintele Consiliului European, a discutat, luni, cu premierul Marii Britanii, Boris Johnson, despre Acordul post-Brexit, iar liderul britanic a exprimat disponibilitatea de a coopera cu Uniunea Europeana, potrivit Mediafax. "Am discutat cu Boris Johnson. Am vorbit despre…

- Peste 600.000 de romani au primit statutul de rezident sau statutul de rezident temporar in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord. Aceasta calitate le permite ca si dupa incheierea perioadei de tranzitie de dupa retragerea acestei tari din Uniunea Europeana sa beneficieze de aceleasi drepturi…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 20.12.2020,Hotararea numarul 61 pentru aprobarea introducerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pe listațarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a criticat initiaiva Marii Britanii de mobilizare a unor nave militare pentru protejarea zonelor de pescuit, îndemnând Guvernul de la Londra sa mentina calmul chiar daca vor esua negocierile post-Brexit, relateaza Mediafax."Vreau…

- Indicele pan-european Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,7%, cele mai mari pierderi fiind consemnate de componenta telecomunicatiilor, de 2,9%. DAX, al bursei din Frankfurt, a coborat cu 1,36%, FTSE 100 al bursei din Londra cu 0,8%, iar CAC 40 al bursei din Paris cu 0,76%. La Milano, indicele FTSE MIB…