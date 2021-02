Efectele Brexit: Companiile fintech britanice își mută operațiunile în Lituania Mulțumita în parte Brexit, Lituania devine rapid un hub fintech dupa ce un numar tot mai mare de companii financiare digitale britanice aplica pentru autorizare la Vilnius pentru a putea opera în continuare în Uniunea Europeana, relateaza Euractiv.



Țara baltica din zona euro cu o populație de aproximativ o treime din cea a Londrei este acum pe primul loc în UE în domeniul fintech cu peste 230 de companii, potrivit agenției guvernamentale Invest Lithania.



În jur de 20 dintre acestea au legaturi cu Marea Britanie. Una din primele care au ales Lituania… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana si Marea Britanie trebuie sa negocieze reglementarile în domeniul financiar în cadrul unui forum similar cu cel stabilit în relatia cu Statele Unite, iar eventualul acces al firmelor britanice va fi acordat în functie de rezultat, anunta un membru al Comisiei…

- Regatul Unit a colectat de la aliatii sai un miliard de dolari (820 de milioane de euro) pentru a ajuta "tarile vulnerabile" sa aiba acces la vaccinurile contra noului coronavirus, a anuntat duminica Ministerul de Externe inaintea unei vizite virtuale a secretarului general al Organizatiei Natiunilor…

- Regatul Unit a colectat de la aliatii sai un miliard de dolari (820 de milioane de euro) pentru a ajuta ‘tarile vulnerabile’ sa aiba acces la vaccinurile contra noului coronavirus, a anuntat duminica Ministerul de Externe inaintea unei vizite virtuale a secretarului general al Organizatiei Natiunilor…

- Primele patru cazuri cu noua tulpina a coronavirusului, descoperita in Marea Britanie, au fost confirmate sambata și in Spania, la Madrid, potrivit G4Media, care citeaza AFP. Este vorba despre persoane venite recent din Regatul Unit, arata sursa citata. Un prim caz de contaminare a fost descoperit vineri,…

- Primul caz de contaminare cu noua tulpina a virusului SARS-CoV-2 aparuta in Marea Britanie a fost descoperit vineri in Franta, la Tours (centru), a anuntat Ministerul Sanatatii intr-un comunicat, noteaza AFP. Persoana contaminata, un francez rezident in Regatul Unit, este asiptomatica si a fost izolata…

- Un prim caz de contaminare cu noua tulpina a virusului SARS-CoV-2 aparuta in Marea Britanie a fost descoperit vineri in Franta, la Tours (centru), a anuntat Ministerul Sanatatii. Persoana contaminata, un francez rezident in Regatul Unit, este asiptomatica si a fost izolata la domiciliu, potrivit comunicatului.…

- Consilierii guvernamentali din Marea Britanie care urmaresc evoluția noii tulpini a coronavirusului au incredere „moderata” ca aceasta este mai capabil sa se transmita decat alte variante dezvoltate pana in prezent de acest virus.Cercetarile se afla, ce-i drept, intr-un stadiu incipient, conțin incertitudini…

- Autoritatile spaniole vor incerca din nou sa-și incurajeze cetațenii sa iasa la pensie mai tarziu, dupa ce guvernul a ajuns la concluzia ca o reforma anterioara a sistemului de pensii a avut un impact limitat pana acum, transmite Reuters, citata de agerpres . Spania are una dintre cele mai mari sperante…