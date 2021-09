EFE: Victoria antivacciniștilor în partea cea mai săracă a Europei, Bulgaria și România: Neîncredere în politicieni și sistemul medical În timp ce, în medie, în țarile Uniunii Europene (UE) aproximativ 70% din populație a fost vaccinata împotriva coronavirusului, în România și Bulgaria - cele doua cele mai sarace țari din bloc - nu ajung nici macar la o treime, potrivit spaniolilor de la EFE, citați de Rador.



Cu o imunizare de 32 la suta (România) și 20 la suta (Bulgaria), cele doua țari balcanice se afla astfel la o distanța abisala de restul Uniunii, punând în discuție strategia privind atingerea imunitații de turma în cele 27de țari.

Ce a dus la acest eșec… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva româna Andreea Beatrice Ana a fost învinsa prin superioritate tehnica (10-0) de Vanesa Kolodinskaia (Belarus), în optimile categoriei 53 kilograme a turneului olimpic feminin de lupte libere, în cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, disputat joi la arena Makuhari Messe.Andreea…

- Edwin Petrea se intoarce cu medalia de bronz de la Campionatele Mondiale de MMA rezervate cadetilor si juniorilor (U18), care s-au desfasurat la Sofia. Sportivul de la CSM Ploiesti a castigat primele doua partide ale Grupei A si a pierdut-o pe a 3-a, decisiva pentru calificarea in finala categoriei…

- Dorin Rotariu (26 de ani) a debutat cu gol la Ludogoret, in victoria 3-0 contra celor de la TSKA 1948 Sofia. Ludogoreț a inceput perfect cursa spre al 11-lea titlu consecutiv in Bulgaria, cu punctaj maxim dupa primele doua runde. Fara Cosmin Moți, retras și instalat in funcția de director sportiv, și…

- Bulgarii, in incertitudine dupa alegerile legislative din aprilie, sunt chemati din nou la urne, duminica, ocazie cu care i-ar putea acorda victoria unui partid condus de un prezentator TV si cantaret fara experienta politica.

- Capitala Romaniei are doar 7,1 metri patrați de spații verzi pe cap de locuitor, sub limita de 9 metri patrați impusa de Organizația Mondiala a Sanatații și mult sub cea setata in prevederile naționale, care este de 26 de metri patrați. Media europeana este de 18 metri patrați pe cap de locuitor,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, 5 iulie, la Conferința de alegeri interne de la filiala PNL Sector 2, ca daca in 2020 nu si-ar fi asumat raspunderea de a face intelegere cu USR-PLUS si de a impune candidatul la Primaria Capitalei, atunci Gabriela Firea ar fi obținut al doilea mandat.…

- „Mihailo (Misa) Anastasievic, mai bine cunoscut sub numele de Capitanul/Maiorul Misa a fost un comericant, patriot, profesor si un mare suflet caritabil al Serbiei dar si al Romaniei. Cariera si activitatile sale caritabile i-au adus pseudonimul de „Rotschild al Dunarii”. Pe fondul unor probleme poltice…

- Biroul Procurorului Public European (EPPO) nu este o institutie externa, ci una in serviciul cetatenilor UE, a declarat vineri, la Sofia, procurorul-sef european, Laura Codruta Kovesi, in prima sa vizita in strainatate de la startul activitatii EPPO, la inceputul lunii iunie. „Am un mesaj simplu pentru…