Aproape toate numirile lui Edi Iordanescu la echipele din Liga 1 au avut in spate influențele tatalui sau, mai ales in sfera politica, unde Gabi Oprea și alți oameni puternici au facilitat instalarea juniorului in funcția de „principal”. Edward Iordanescu debuteaza astazi pe banca FCSB-ului. Va fi al 5-lea club din Liga 1 unde va activa in calitate de antrenor principal, o meserie in care a bifat cel dintai joc al sau, pe prima scena, in februarie 2015, la Tg. Jiu. ...