Edvochia Aelenei s-a reafiliat grupului parlamentar AUR. Pentru ca nu avea birou, senatoarea si-a desfasurat activitatea in barul si in garderoba institutiei

- Miercuri, 1 martie, Senatul Romaniei și Corul Național de Camera „Madrigal – Marin Constantin” au inaugurat oficial„Galeriile Madrigal – Marin Constantin”. La eveniment au participat Președintele interimar al Senatului – doamna Alina Gorghiu, Ministrul culturii – domnul Lucian Romașcanu -Directorul…

- Partidul de opoziție condus de Catalin Drula a transmis luni, 6 februarie, prin vocea liderului de grup Radu Mihail, ca Senatul Romaniei l-a invitat oficial la Ora Guvernului pe ministrul PNL al Justiției, Catalin Predoiu, dupa ce acesta a spus ca sotul fostei sefe a DIICOT Giorgiana Hosu a fost achitat,…

- Politic Cainii latra, ursul merge! / Eugen Pirvulescu, vicelider al grupului senatorial PNL februarie 1, 2023 13:27 Miercuri, 1 februarie, Senatul Romaniei a fost convocat in prima sesiune ordinara din anul 2023, și, ca la inceputul fiecarei sesiuni, plenul a fost precedat de ședința Biroului Permanent,…

- ADVERTORIAL. Vrei sa știi ce trebuie neaparat sa ai in garderoba in 2023? Atunci afla care sunt cele mai cool combinații pentru primavara. Am trecut deja de jumatatea iernii, iar vremea neobișnuit de calda din aceasta perioada amintește de sezonul in care natura se trezește iar la viața! Se spune in…

- Favorita Ambasadei Rusiei la Bucuresti, senatoarea Diana Sosoaca, senatoare de Iasi, a lansat un atac suburban la adresa Maiei Sandu, presedintele Republicii Moldova. „Cerseste in genunchi, pe sub toate birourile, ajutor pentru Republica Moldova", a spus Sosoaca, intr-un interviu pentru portalul Unimedia,…

- Diana Șoșoaca a lansat o serie de atacuri suburbane la adresa președintelui Moldovei, Maiei Sandu. Senatoarea e de parere ca: ” Maia Sandu cerșește ajutoare in genunchi, pe sub toate birourile”. Acuzațiile ar fi pornit de la un episod din 2022, cand Maia Sandu a susținut un discurs in Parlamentul Romaniei.…

- Nicoleta Pauliuc, presedinta Comisiei pentru Aparare, ordine publica si siguranta nationala din Senatul Romaniei solicita un plan concret pentru ca Romania sa extraga maximum de beneficii in urma aprobarii de catre SUA a Strategiei sale privind Marea Neagra. Senatoarea liberala crede ca Romania poate…