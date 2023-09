Stiri pe aceeasi tema

- O educatoare din Ploiești a avut un comportament dur cu preșcolarii de la grupa mijlocie a Gradiniței cu program prelungit nr 40. Parinții au venit la instituția de invațamant pentru a-i cere socoteala pentru tratamentul aplicat copiilor.

- Procesul de inscriere a copiilor la gradinița nu s-a incheiat, urmand ca, in perioada 20 – 30 de august, sa aiba loc o etapa de ajustari. Este vorba de acei copii care nu au fost inscriși in primele doua etape din aceasta vara sau nu au participat la etapele respective. Concret, au acces la aceasta…

- Lipsa supravegherii copiilor , precum și lasarea la indemana acestora a medicamentelor și substanțelor toxice ii poate costa viața pe aceștia.Inghițirea accidentala a supradozelor de medicamente este frecventa in randul copiilor. Aceștia nu sunt conștienți de pericolul in care se afla atunci cand aleg…

- Primarul Andrei Volosevici a dispus operatorului de salubritate, S.C. Blue Planet S.R.L., sa deruleze un program de stropit cu apa pe arterele principale și secundare din oraș. Masura are menirea de a reduce din efectele caniculei in spațiul public urban, avand in vedere avertizarea meteorologica emisa…

- FOTO: Un om al strazii fura ghiozdanele copiilor, intr-un parc din Alba Iulia. Poliția Locala, acuzata ca nu face nimic O cititoare Alba24 a semnalat un incident petrecut in parcul din fața Casei de Cultura a Studenților din Alba Iulia și acuza Poliția Locala de lipsa de reacție. ”Aș dori sa semnalez…

- Organizația Mondiala de Sanatate a avut inițiativa de a face un studiu de evaluare a starii de nutritie a elevilor, privind greutatea și inalțimea acestora. In acest, mai mulți parinți din Alba s-au opus verificarii copiilor și s-a iscat un scandal de zile mari in școli, chiar și in cele mai cunoscute…