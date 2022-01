Editura Publisol continuă publicarea operelor scriitorilor români: Seria de autor Leonida Neamțu Editura Publisol continua publicarea operelor scriitorilor romani: Seria de autor Leonida Neamțu Leonida Neamțu s-a nascut la Soroca, pe 26 august 1934, intr-o familie de intelectuali. In 1940, odata cu ocuparea Basarabiei, familia Neamțu se refugiaza in Maramureș, locuind in Vișeu, apoi in Sighet. Școala primara o urmeaza la Vișeu, iar in Sighet studiaza la Liceul „Dragoș Voda”. In anul 1950 ajunge la Cluj, unde se inscrie la Facultatea de Filologie. Student fiind, debuteaza cu un volum de poezie in 1952, in revista Almanahul literar, coordonat de poetul A.E. Baconsky. Din 1964, incepe sa publice… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

