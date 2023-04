Stiri pe aceeasi tema

- Redactorul-sef al tabloidului german Die Aktuelle, care a publicat un fals interviu cu fostul campion mondial de Formula 1 Michael Schumacher, generat cu ajutorul unui software de inteligenta artificiala (AI), a fost demis vineri de grupul media Funke, care deține revista.

