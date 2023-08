EDITORIALUL DE MARȚI – Gheorghe SCORȚAN – Pedepse mai aspre pentru cretinozauri! Existența unei subspecii, asociabila celei a lui homo sapiens, dar care se trage ori din ramura saurienilor ori a dinozaurilor, la care facem trimitere in titlu, este - iertat sa ne fie gestul - o simpla licența. Una, ca atatea altele… Prin intermediul acesteia, fara vreo intenție ofensatoare la adresa unor semeni de-ai noștri, nu vizam cine știe ce caracteristici primitive ale acestora, cum ar fi cele subsumabile doar violenței. Ci, facem referire indeosebi la subcultura care le calibreaza sensibilitatea, la un anumit mod, secvențial și instabil, de a utiliza rațiunea etc., dar mai ales la… Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

