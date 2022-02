Stiri pe aceeasi tema

Cand te bate Nadal e ca și cum te cearta cineva pe buna dreptate. Simți ca nu-ți intra pe moment, dar iți prinde bine ulterior. Acum nu-mi place, dar nici

18… Klaus Iohannis: „Statul a esuat in misiunea sa de a-si proteja cetatenii." Lucian Bode: „Aceasta tragedie (crima de la Bolintin) a scos la iveala inca o data putregaiul

Traian: Alo! Dece… Decebal: (bzzzz, tzzzz) Traian: Ți-ar manzu' și viezurele! Decebal: Bai, te-aud varza! Traian: Ce telefon ai, ma? Decebal: Dochia nou, 105-106 Traian: Fuck, nu se-aude!!! Asta e

Sponsori, bani, prestigiu. Sponsori, bani, prestigiu. Acestea sunt fix ca zalele unui lanț de bicicleta. Elementele sunt bine unse, sunt strans legate intre ele și fac in așa fel incat

Va lipseau gandurile mele? Va lipseau pe dracu'! Mai știți cand a zis Cițu ca el niciodata n-o sa faca alianța cu PSD-ul? Rezoluțiile și promisiunile țin cat piftia. Atat.

Ma doare gatul de la atata Look Up. (tanar anonim, 1,62, din Targoviște)… La sfarșit de an… Cu atatea chestii pe care NU le-a facut, Florin Roman ar fi un

Simtiti si voi? A revenit cenusiul acela clasic-romanesc. A revenit mazga, ternul, sumbrul… La Constanta, un maidanez a atacat recent un copil si l-a omorat, la Ploiesti se cerceteaza cazul

Nu ca sunt batran, dar in weekend nu primesc notificari decat de la Kaufland. Mi-a placut gestul lui Mihai Dinu, la Europa FM, de a le ura la mulți