Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat joi, 25 martie, Franta cu privire la faptul ca a predat Romaniei un barbat, in baza unui mandat de arestare european, in pofida riscului unor eventuale „rele conditii de detentie”, relateaza agenția France Presse, citata de News.ro . Reclamantul…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat joi Franta cu privire la faptul ca a predat Romaniei un barbat, in baza unui mandat de arestare european, in pofida riscului unor eventuale rele conditii de detentie, relateaza AFP. Sapte judecatori ai Curtii au stabilit – in unanimitate…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat joi Franta pentru extradarea in Romania a unui condamnat, pe baza unui mandat european de arestare, in ciuda conditiilor de detentie necorespunzatoare pentru executarea pedepsei, transmite AFP.

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat joi Franta cu privire la faptul ca a predat Romaniei un barbat, in baza unui mandat de arestare european, in pofida riscului unor eventuale rele conditii de detentie, relateaza AFP, potriivt news.ro. Sapte judecatori ai Curtii au stabilit…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat joi Franta sa plateasca 5.000 de euro unui traficant roman de persoane. Franța a predat Romaniei un barbat, in baza unui mandat de arestare european, in pofida riscului unor eventuale rele conditii de detentie, relateaza AFP. Sapte judecatori…

- V. Stoica O prahoveanca in varsta de 48 de ani a caștigat la CEDO un proces pe care l-a intentat Statului Roman in anul 2012, acuzand autoritațile romane ca nu a avut parte de un proces echitabil, in urma unui incident din anul 2009. Femeia a obținut, la mijlocul lunii februarie 2021, la noua ani de…

- Fostul președinte al Franței Nicolas Sarkozy a spus, dupa condamnarea sa pentru corupție și trafic de influența, ca este pregatit sa mearga la Curtea Europeana a Drepturilor Omului pentru a-și dovedi nevinovația, daca nu câștiga la apel, în prima sa reacție dupa ce a fost condamnat la 3…

- O cersetoare romanca a invins Elvetia la CEDO, statul urmand sa-i plateasca femeii daune morale in valoare de 922 de euro, echivalentul a 1.118 dolari. O cersetoare romanca a invins Elvetia la CEDO I s-au incalcat drepturile Curtea Europeana a Drepturilor Omului a considerat ca statul a incalcat articolul…