Stiri pe aceeasi tema

- A 75-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Avignon se va desfașura in perioada 5 — 25 iulie 2021. Evenimentul iși propune sa ștearga trista amintire a acestei veri lipsite de spectacole. Pregatiri pentru 2021 Din cauza crizei sanitare, unul dintre cele mai mari și reputate evenimente…

- Festivalul international de teatru Interferente, aflat la editia a VI-a, se va desfasura in acest an doar online, din cauza pandemiei de COVID-19. "In perioada 19-29 noiembrie 2020, Teatrul Maghiar de Stat Cluj organizeaza cea de-a VI-a editie a Festivalului International de Teatru Interferente,…

- Festivalul va avea loc in perioada 31 octombrie 5 decembrie 2020 si va cuprinde 15 evenimente culturale deosebite, printre care si doua premiere.Teatrul National de Opera si Balet Oleg Danovski anunta editia a 46 a a Festivalului International al Muzicii si Dansului. Festivalul va avea loc in perioada…

- Thierry Fremaux, delegatul general al Festivalului de Film de la Cannes, a dezvaluit ca exista trei planuri de urgenta pe care organizatorii le au in vedere pentru editia din 2021, programata sa aiba loc in luna mai, informeaza Variety. Editia din 2021 a Festivalului de la Cannes este programata sa…

- Thierry Fremaux, delegatul general al Festivalului de Film de la Cannes, a dezvaluit ca exista trei planuri de urgenta pe care organizatorii le au in vedere pentru editia din 2021, programata sa aiba loc in luna mai, informeaza Variety.

- Editia din acest an a Festivalului International de Literatura de la Timisoara (FILTM) va avea loc in perioada 19 - 23 octombrie, exclusiv online, iar intre invitati se numara scriitorii Norman Manea, Dorin Tudoran, Pascal Bruckner, Aleksandar Hemon si Ilija Trojanow.In fiecare dintre cele…

- Editia din acest an a Festivalului International de Literatura de la Timisoara (FILTM) va avea loc in perioada 19 - 23 octombrie, exclusiv online, iar intre invitati se numara scriitorii Norman Manea, Dorin Tudoran, Pascal Bruckner, Aleksandar Hemon si Ilija Trojanow, informeaza News.roIn…

- Superstițioșii vor zice ca ediția 2020 a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tanar Iași (FITPTI) era aprioric asociata cu ghinionul, iar pandemia pare sa le argumenteze convingerile. Insa echipa de la Teatrul Luceafarul Iași (organizatorul evenimentului) nu crede in cifre nefaste, așa…