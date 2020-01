Stiri pe aceeasi tema

- Liga 1 se reia in aceasta seara cu duelul dintre CS Universitatea Craiova și Gaz Metan Mediaș. Partida incepe la ora 20:00 și poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport, TV Telekom Sport și TV Digi Sport. Corneliu Papura, inlocuitorul lui Victor Pițurca, a decis sa-l…

- „U“ Craiova intalneste astazi, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe Gaz Metan Medias. Confruntarea este una foarte importanta in configuratia clasamentului si in accederea in play-off. Dupa ce am prefatat acest duel cu antrenorul Corneliu Papura si fundasul Bogdan Vatajelu, acum vom afla…

- Edi Iordanescu (41 de ani) știa inca de cand a fost contactat de Mihai Rotaru, patronul Craiovei, ca nu va pleca de la Mediaș, dar a tergiversat intenționat negocierile pentru a-i crea probleme Universitații in perspectiva primei etape din 2020, care propune chiar duelul direct, CS Universitatea Craiova…

- Tehnicianul Edward Iordanescu a scris, joi, pe Facebook, ca orice antrenor roman si-ar dori sa antreneze Universitatea Craiova, iar el nu face exceptie in acest sens, insa a subliniat ca momentan a decis sa ramana la Gaz Metan Medias.

- Cristian Chivu, 39 de ani, ar putea sa-i ia locul lui Mirel Radoi, 38 de ani, pe banca naționalei de tineret.In acest caz, fostul jucator de la Universitatea Craiova, AS Roma, Ajax Amsterdam și Internazionale Milano ar conduce și echipa care va participa la Jocurile Olimpice de vara 2020 de la Tokyo…

- Tehnicianul echipei Gaz Metan Medias, Edward Iordanescu, a declarat, vineri seara, dupa meciul cu FCSB, pierdut cu scorul de 0-2, ca nu este corect faptul ca formatia sa a trebuit sa dispute trei partide in sapte zile, spre deosebire de gruparea bucuresteana. El a mentionat ca FCSB s-a impus pentru…

- Edward Iordanescu, antrenorul lui Gaz Metan Mediaș, a anunțat, vineri, ca pana anul viitor, clubul va ieși din insolvența, anunța MEDIAFAX.Citește și: Petre Daea, plecare triumfala: aplauze la scena deschisa din partea angajaților din Ministerul Agriculturii/VIDEO "Am fost informat…

- Gaz Metan Mediaș intalnește Sepsi Sfantu Gheorghe, in deplasare, in cadrul etapei a 16-a din Liga 1, iar antrenorul Edward Iordanescu (41 de ani) a facut un anunț important in ceea ce privește situația clubului. Sepsi - Gaz Metan se joaca duminica, 10 noiembrie, de la ora 16:00 și va fi transmis pe…