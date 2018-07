Ed Sheeran vrea să amplaseze grilaje în jurul casei pentru a ține departe oamenii străzii Artistul britanic Ed Sheeran vrea sa amplaseze grilaje in jurul casei sale din Londra pentru a ține departe oamenii strazii. Planul sau a fost inițial refuzat. Deși la inceputul carierei a dormit pe strazile londoneze, Sheeran vrea sa ii țina departe pe cei care se afla acum in aceeași situație. Starul pop a primit permisiunea de a amplasa grilaje de fier și porți pietonale in jurul casei sale in valoare de opt milioane de lire sterline, situata in cartierul exclusivist Kensington and Chelsea, noteaza The Independent. Proiectantul casei, Paul Smith, a afirmat ca aceste porți și grilaje ii vor… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

